ବଢ଼ିଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଚୁଲିମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପାହାର, ସରକାର କହିଲେ କାହାକୁ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ୍
LPG Supply Ban: ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସରକାର LPG ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
ନୂତନ LPG ଅପଡେଟ୍
ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ। ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା?
ଯୁଦ୍ଧ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ୨୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟ ସୀମା ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ବିଚାରବନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଅସ୍ଥିରତାରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ
ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଯୋଗାଣ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିତରକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଲୋଡିଂ ଏବଂ ବିଲିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ?
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାର ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମଦାନୀ ଯୋଗାଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିତରକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝାଇବାକୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଯୋଗାଣ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି; କେବଳ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଙ୍କଟ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅପଚୟକୁ ଏଡାନ୍ତୁ।