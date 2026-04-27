ଅଧିନାୟକ କହିଲେ କାହିଁକି ସୁପର ଓଭରରେ ହାରିଲା LSG, କେମିତି ଫର୍ମକୁ ଫେରିବେ ପାଇଗଲେ ବାଟ

By Jyotirmayee Das

LSG vs KKR: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର ଓଭରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ଶେଷରେ ଜିତିଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନା ସମାରୋହ ସମୟରେ, ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏହି ପରାଜୟର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ଶେଷରେ ପଡ଼ିଆରେ ପୁନରାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

କିପରି ଫେରିବେ ଫର୍ମକୁ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାରୁଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନା ସମାରୋହ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ, “ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରତି ଆବଶ୍ୟକ । ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବିରତି ପରେ, ଆମେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଏହି ଖେଳରେ ସର୍ବଦା ଚାପ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚଚାପ ଖେଳ ହୋଇ ରହିବ।”

ପରାଜୟର କାରଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ପନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମକୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ।”

ନିକୋଲାସ ପୁରନଙ୍କୁ ସୁପର ଓଭର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ନିକୋଲାସ ପୁରନଙ୍କ ନାମ ଆସିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫର୍ମରେ ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରାଜୟ ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ବାହାନା ନାହିଁ। ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ । ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବିରତି ପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।”

ପାଳିର ଶେଷ ଓଭର ଦିଗବେଶ ରାଠିଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ଶେଷରେ ଦଳର ପରାଜୟର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି, ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ, ସବୁବେଳେ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲିଂ ରଣନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ, ବୋଲରମାନଙ୍କୁ କେବଳ କଠିନ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ୱିକେଟ୍ ଖୋଜୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାଇଲି ନାହିଁ।

