ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସ୍ଥାନୀୟ ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୫୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓପନର କେ ମେୟର୍ସଙ୍କ ୭ ଛକା, ୨ ଚୌକା ସହ ୩୮ ବଲରୁ ୭୩ ଓ ନିକୋଲାସ ପୁରୋନଙ୍କ ୩୮ ରନ ବଳରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ କରିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ଓ ଚେତନ ସାକାରିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨ ଲେଖାଏଁ ୱିକେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ।

