SCHOOL CLOSED: ଆଜି ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଗୁରୁବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ ପାଗର ସତର୍କତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଡିଏମ୍ ବିଶାଖ ଆଜି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ଅଣସରକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଡିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଏକ କପି ପଠାଯାଇଛି। ଡିଏମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡର ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଥମିକ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ଅଣ-ସରକାରୀ, ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ 14 ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ।