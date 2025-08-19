(video) ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମାଡ଼ିଗଲା ଗାଡ଼ି, ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ୩ ଜଣ ପିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅଣ୍ଟା… ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

(video) ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମାଡ଼ିଗଲା ଗାଡ଼ି, ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ୩ ଜଣ ପିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅଣ୍ଟା… ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ଶିଶୁଟି ତିନି ଦିନ ଧରି ଆଇସିୟୁରେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ଆଖି ଖସିଯିବା ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆସିଆନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।
ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖରେ ସେକ୍ଟର-୧ରେ ଏକ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଶୁଟି ତିନି ଦିନ ଧରି ଆଇସିୟୁରେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ୮ ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ଘଟଣାଟି ଆସିଆନାର ସେକ୍ଟର-୧ର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହରିଦ୍ୱାର ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ (ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ), ବୋହୂ ଏବଂ ନାତି ସୌଭିକ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି।
ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ନାତି ସୌଭିକ୍ ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ବିନୟ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପୁଅ କୁଶଲ ସୌମିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଥିବା ସିଏଲ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ଶିବାଂଶ ବର୍ମା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର ନେଇ ଆସି ସୌଭିକ୍କୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ।
घर के बाहर खड़े होकर बाते कर रहे बच्चों पर कार चढ़ाई 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए । ये घटना 8 दिन पहले की लेकिन लखनऊ पुलिस को अब इस घटना की गंभीरता समझ आई और पुलिस ने 8 दिन बाद FIR दर्ज की #Lucknow pic.twitter.com/jbdHlG7KiL
— Tushar Srivastava (@TusharSrilive) August 19, 2025
୮ ଦିନ ପରେ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା
ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଧକ୍କା ଘରର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୁଶଲ ବହୁତ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୌଭିକ୍ଙ୍କ କଲର ବୋନ ଏବଂ ପଞ୍ଜରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆଇସିୟୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଆସିଆନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା।
ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ
ପିଡିତ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ରେ ଶିବାଂଶ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ହରିଦ୍ୱାର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାତି ଏବେ ବି ଆଘାତରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ଯେପରି ନଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ପରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଘଟଣାର ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା କାରର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିଡିଓରେ, କାରଟି ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।