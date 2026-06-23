ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ‘କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ୭ଦିନରେ ଦିଅ ରିପୋର୍ଟ, ନଚେତ୍..’ଯୋଗୀ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ‘କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ୭ଦିନରେ ଦିଅ ରିପୋର୍ଟ, ନଚେତ୍..’
Lucknow Fire Accident: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜିଲ୍ଲା ଅଲୀଗଞ୍ଜରେ ଘଟିଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରି ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
୪ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସସପେଣ୍ଡ
ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣର ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ନିଲମ୍ବିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ, ଗୌରବ କୁମାର (XEN କଲେକ୍ସନ, ଜାନକୀପୁରମ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ), କମଲେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ (ଫାୟାର ଅଫିସର, ଇନ୍ଦିରା ନଗର), ଅନିଲ କୁମାର (ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ – AE), ପ୍ରମୋଦ ପାଣ୍ଡେ (ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର – JE) ।
ସମସ୍ତେ ବିଲ୍ଡିଂର ମାଲିକ
ଅଲୀଗଞ୍ଜ ସହକାରୀ ପୁଲିସ କମିଶନର ଶଶି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା (FIR No. 115/2026) ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଘର ମାଲିକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶୁକ୍ଲା, ପଶୁ ଦୋକାନ ମାଲିକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଆନିମେସନ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ତୁଷାଙ୍କ ଜୈସୱାଲ ଏବଂ IT କମ୍ପାନୀର ସଞ୍ଚାଳକ ସୁରେଶ ସାହୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ଜଏଣ୍ଟ ଓନର ଅଟନ୍ତି। ଘରଟି ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା।
୭ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ SITକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୨ ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅମୃତ ଅଭିଜାତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜୋନର ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିକୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ, ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
୩ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ୯ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨-୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ୫୦-୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ୫-୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦-୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।