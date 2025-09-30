ଜରୁରୀ ଖବର: ଏବେ ବିଲେଇ ପୋଷିବାକୁ ଦରକାର ଲାଇସେନ୍ସ, ନଚେତ ଦେବାକୁ ହେବ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍

ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର । ଏବେ ବିଲେଇ ପୋଷିବାକୁ ଦରକାର ଲାଇସେନ୍ସ । ନଚେତ ଦେବାକୁ ହେବ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନଗର ନିଗମ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସହରରେ ପୋଷା ବିଲେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବିଲେଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2025 ରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଏହି ନିୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ, ସହର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଅବୈଧ ପ୍ରଜନନକୁ ରୋକିବା।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନଗର ନିଗମର ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲେଇ ମାଲିକଙ୍କୁ ଏବେ ବାର୍ଷିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଲେଇର ଟୀକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ମାଲିକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କମିଶନର ଗୌରବ କୁମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କୁକୁର ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଲାଇସେନ୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମାନ। ଏହା ସହିତ, ବିଲେଇ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹5,000। ପଶୁ ଶୋଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କମିଶନର ଗୌରବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ବେଆଇନ ପଶୁ ପ୍ରଜନନ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ₹5,000 ରଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବିଲେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହା ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହା ପଶୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

