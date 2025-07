(Video) ଛେପ ମିଶା କ୍ଷୀର..ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା କ୍ଷୀରବାଲାର କାରନାମା, ଡେଲିଭରୀ ପୂର୍ବରୁ ମିଶାଉଥିଲା ଛେପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ କ୍ଷୀରବାଲା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ଷୀରରେ ଛେପ ପକାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଗୋମତୀ ନଗର ବାସିନ୍ଦା ଲଭ ଶୁକ୍ଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ୍ଷୀରବାଲା କ୍ଷୀର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏହା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ଲଭ ଶୁକ୍ଲା ଶନିବାର ସକାଳେ ଏହି ଭିଡିଓ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗୋମତୀ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ସରିଫ ଓରଫ ପପୁ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ।

କ୍ଷୀରରେ ଛେପ- ଏହି ମାମଲାରେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଭାରୀ ବ୍ରଜେଶ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରବାଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ କିଛି ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରୋଟିରେ ଛେପ ପକାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ସିସିଟିଭିରେ କଳା କାରନାମା କଏଦ- ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗାଜିଆବାଦରେ ଜଣେ ଜୁସ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଉପରେ ପରିସ୍ରା ମିଶ୍ରିତ ଜୁସ୍ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନୋଏଡାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଛେପ ମିଶ୍ରିତ ଜୁସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଢାବା ଏବଂ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଦିନକୁ ଦିନ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।

Breaking 🚨 Milkman Pappu aka Md Sharif caught on CCTV spitting into milk before delivering it to a Hindu house in Lucknow 👀

After he rang the bell, he looked around and then spit into the can.

Sharif has veen ARRESTED. pic.twitter.com/rjMAenaq8J pic.twitter.com/i3C4lgCJPu

