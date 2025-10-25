ଲିପ୍ଟ ଦେବା ବାହାନାରେ ୪ ଦିନ ଧରି ବାନ୍ଧିକି କଲେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ୨ ଗିରଫ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମାଣ୍ଡିଆଭ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟା ମଧ୍ୟମା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାରରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ବାହାନାରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟକୁ ନେଇ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଅଂଶୁମାନ ଏବଂ ଜୁନୈଦ ନାମକ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏବେବି ଫେରାର୍ ଅଛି । ତେବେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏଲଏଲବି ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଢ଼େଇ କାମ କରନ୍ତି।
ଲିପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ରାତିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏକ କାରରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ, ମହିଳା ଜଣକ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତା’ପରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଏକ ଫ୍ଲାଟକୁ ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ, ଜୁନୈଦ ଏବଂ ଶିବାଂଶ ।
୪ ଦିନ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ: ଘଟଣା ପରେ ଜୁନୈଦ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖି ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁର୍ସି ରୋଡରେ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ, ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଭୟରେ ପୋଲିସକୁ କିଛି କହିପାରି ନଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲା ଧମକ: ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୁନୈଦ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ପରିବାର ମାଣ୍ଡିଆଭ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଂଶୁମାନ ଏବଂ ଜୁନୈଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ: ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଂଶୁମାନ ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଲଏଲବି ଛାତ୍ର, ସେହିପରି ଜୁନୈଦ ଜଣେ ବଢ଼େଇ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଅଂଶୁମାନର ବାପା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ୱାୟାରଲେସ୍ ବିଭାଗରେ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତୃତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବାଂଶକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରୁଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପୋଲିସ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି।