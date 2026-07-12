ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ
ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ଅପହରଣ
Crime News: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ଜମିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାଗଜପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ବାହାନାରେ ଜଣେ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲର୍ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ କାର୍ ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଟି କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହର ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା କାର୍ରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପ୍ଲଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇ ରଚିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଜମି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାମୀ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲର୍ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଡିଲର୍ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଲ ଜମି ଦେବାକୁ କହି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସ ବାବଦକୁ ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହଡ଼ପ କରିଥିଲା। ଟଙ୍କା ନେବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ଦେଖାଇବା ବାହାନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଡକାଇଥିଲା।
କାର୍ରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଅସଦାଚରଣ
ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୁକ୍ତର କଥାରେ ପଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲର୍ ନିଜର ଆଉ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ସହ କାର୍ ଲଗାଇ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବା ଆଳରେ ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାର୍ ଭିତରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ।
କାର୍ଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବା ପାଣିରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ପିଇବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଅଚେତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ହରକତ କରିବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।
ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ଫେଙ୍ଗିଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ସାହସ ହରାଇନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାର୍ ଭିତରେ ହିଁ ଜୋରଦାର ଚିତ୍କାର କରିବା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଏଭଳି ରୂପ ଦେଖି ଏବଂ ଧରାପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନବିକତା ଭୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା କାର୍ରୁ ସଡ଼କ କଡ଼କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ମିଳୁଛି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କେସ୍ ଦାୟର ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଜ୍ଞାତ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରି ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ନକଲେ ମହିଳା ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।
ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ସଙ୍ଗୀନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଫେରାର ଥିବା ପାଷାଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲର୍ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି।