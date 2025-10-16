Lucky Zodiac: ୭୧ ବର୍ଷ ପରେ ଦୀପାବଳିରେ ବିରଳ ସଂଯୋଗ; ୫ଟି ରାଶିଙ୍କ ଫିଟିବ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ଧନ ବର୍ଷା !

ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ୨୦୨୫ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୫ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ୭୧ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
Diwali Yog 2025:ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ୨୦୨୫ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୫ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ୭୧ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସହିତ ଅନେକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ହଂସ ରାଜଯୋଗ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଏବଂ କଳାନିଧି ଯୋଗର ଏକ ବିରଳ ସଙ୍ଗମ ହେବ। ଏହିପରି, କିଛି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ।

୭୧ ବର୍ଷ ପରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି: ଏହି ଦୀପାବଳିରେ, ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ୧୯୫୪ ପରେ ୨୦୨୫ ରେ ଏକତ୍ର ହେଉଥିବା ଏହି ଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

ମେଷ ରାଶି :ଏହି ଦୀପାବଳି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।

ମିଥୁନ ରାଶି:ଏହି ଦୀପାବଳି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଧନର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଆଣିଦେବ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

କର୍କଟ ରାଶି: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିରେ ହଂସ ରାଜ ଯୋଗ ଗଠନ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଆପଣ ପଦବୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହୋଇପାରେ।

କନ୍ୟା ରାଶି:କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ, କଳା ନିଧି ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। କଳା, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଲେଖା କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ସମ୍ମାନର ସୂଚନା ରହିଛି।

ମକର ରାଶି: ଏହି ଦୀପାବଳି ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଘର, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ସତ୍ୟତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।)

 

