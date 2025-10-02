ଅଦ୍ଭୁତ ମହା ସଂଯୋଗ : ଦଶହରା ପରେ ହଠାତ ବଦଳିଯିବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ; ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକିବେ…
Lucky Zodiac sign : ଦଶହରା ପରେ ବଦଳିଯିବ ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ବୁଧଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ, ଯୁକ୍ତି, ଗଣିତ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ହେବ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦଶହରା ପରେ କେଉଁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ ସମେତ ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶି ବିଷୟରେ…।
ମେଷ ରାଶି : ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ତୁଳା ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଯିବ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଏହା ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସଫଳତାର ନୂତନ ସ୍ତର ହାସଲ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ।
କନ୍ୟା ରାଶି: କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ନିବେଶ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।