ଚାକିରି ହରାଇବେ ୪ ହଜାର କର୍ମଚାରୀ, ୨୦୩୦ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବେ କମ୍ପାନୀ, ନିଜ ବାଟ ଦେଖ କହିଦେଲା ଏହି ଏୟାରଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା

କାହିଁକି ଛଟେଇ ହେଉଛି?

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଇଟି ସେକ୍ଟରର TCS ଏବଂ Accenture ଦ୍ୱାରା ଛଟେଇ ଘୋଷଣା ପରେ, ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଲୁଫଥାନ୍ସା ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା 2030 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ 4,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ।

ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନାମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର।

କାହିଁକି ଛଟେଇ ହେଉଛି?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(VIDEO)ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଇଲୁ ଇଲୁ ହେଉଥିଲେ…

Ind Women vs Srilanka Women: ଆରମ୍ଭ…

ଲୁଫଥାନ୍ସା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ, କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ଲାଭ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 8% ପରିଚାଳନା ମାର୍ଜିନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଲୁଫଥାନ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା 2030 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 8-10% ପରିଚାଳନା ମାର୍ଜିନ୍ ହାସଲ କରିବ।

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ,  କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯିବ, ଜର୍ମାନୀରେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।

ନିବେଶକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଛାଡ଼ିବାର ଖବର ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲୁଫଥାନ୍ସାରେ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋମବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୁଫଥାନ୍ସା କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀକୁ ବାର୍ଷିକ 2.5 ବିଲିୟନ ୟୁରୋ (ପ୍ରାୟ 25,740 କୋଟି ଟଙ୍କା) ମାଗଣା ନଗଦ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।

230 ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, ଲୁଫଥାନ୍ସା ଚାକିରି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା 2030 ସୁଦ୍ଧା 230 ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହା କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ଲୁଫଥାନ୍ସା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ସମ୍ବଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ
କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଛଟେଇ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉଭୟ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ଲୁଫ୍ଥାନ୍ସା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

(VIDEO)ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଇଲୁ ଇଲୁ ହେଉଥିଲେ…

Ind Women vs Srilanka Women: ଆରମ୍ଭ…

ସତରେ ନାଁ କ’ଣ, ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ…

Asia Cup Trophy: ‘ମୋର ଟ୍ରଫି, ମୋର…

1 of 24,920