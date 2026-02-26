ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଜସ୍ର ଧନ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏଥରର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ

ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏଥରର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ

Lunar Eclipse: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିରଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ । ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ବିରଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ । ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସିଂହ ରାଶିର ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ବ ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧୀନରେ ଘଟିବ। ଏହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମିଥୁନ ରାଶି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ଆଣିବ। ମୃଗଶିରା, ଆର୍ଦ୍ରା ଏବଂ ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ତଳେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ।

ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ, ଏବଂ କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ନୂତନ ଯାନବାହନ, ଘର କିମ୍ବା ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର କିମ୍ବା GST ଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ମାମଲା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଟଙ୍କା ହରାଇବା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।

ତେବେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନୀରବତା ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଅଧିକ ଶୁଭ। ପ୍ରକୃତରେ, ଗ୍ରହଣକୁ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥର ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମନ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା ଏବଂ ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ।

୨୦୨୬ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ: କଣ କରିବେ?

  • ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ:  ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ କୁଶ ମିଶାନ୍ତୁ ।
  • ମନ୍ତ୍ର ଜପ:  କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ।
  • ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, ରାମଚରିତମାନସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
  • ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ: ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ।
  • ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘୋଡାନ୍ତୁ: ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କପଡାରେ ଘୋଡାଇ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
  • ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ: ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁଠି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ।
  • ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା: ହନୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବେ।
  • ଦାନ: ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
  • ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ: ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ।

 

