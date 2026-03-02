Lunar Eclipse: ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏସବୁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ନଚେତ୍ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ?
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏହି ସବୁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା
Lunar Eclipse: 2026 ର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଙ୍ଗଳବାର, 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫାଲଗୁଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପରେ ଘଟୁଛି। ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚଳିତ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣକୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ବିରଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏପରି ସମୟରେ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ବସ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା…
ଗ୍ରହଣ କିରଣ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ କି?
ପୁଣେର ହୋମିଓପାଥ୍ ଏମ୍ ଡି ଡକ୍ଟର ଶୀତଲ ବାଙ୍କର ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ବିକିରଣ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ପୃଥିବୀର ଛାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ କୌଣସି ଜୈବିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ।
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କି?
କିଛି ପରମ୍ପରା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଉପବାସ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ତଥାପି, ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ନିୟମିତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉପବାସ ରଖିବା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯାହା ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ନିର୍ଜଳନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବେ।
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା କ’ଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ପୁରା ବିପରୀତ । ଅର୍ଥାତ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା ଆଖି କିମ୍ବା ଶରୀରକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥାଏ ଏବଂ ମହିଳା ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ସୁରକ୍ଷିତ।
ଧାରୁଆ କିମ୍ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷତିକାରକ କି?
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଛୁରୀ, ଛୁଞ୍ଚି କିମ୍ବା କଇଁଚି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଠାରେ ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଜେନେଟିକ୍ କିମ୍ବା ପରିବେଶଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ, ଚାପ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଗ୍ରହଣ ପରେ ବିଶ୍ରାମ, ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ।