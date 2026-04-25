ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଝଟ୍କା: ଲୁଙ୍ଗୀ ଏନଗିଡି ଆହତ

By Manoranjan Sial

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଟିମର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲୁଙ୍ଗୀ ଏନଗିଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଲ ବାଜିଛି। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଆଜି ପଞ୍ଜାମ କିଙ୍ଗସ ଓ ଦିିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିସ୍‌ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚା କ୍ୟାଚ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନ୍‌ଗିଡ଼ିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା ବଲ। ସେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫିଜିଓ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ଫିଜିଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସବ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ଲେୟର ଭାବେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚମିରା ଖେଳିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୨୬୪ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। କେଏଲ ରାହୁଲ ଜବରଦସ୍ତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୧୫୨ ଓ ନିତିଶ ରାଣା ୯୧ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ। ୧୮.୪ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ୪୩ ରନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂ ୭୬ ରନ କରିଥିଲେ। ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର ଜବରଦସ୍ତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୩୬ ବଲରେ ୭୧ ରନ କରି ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

