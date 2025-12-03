ଅଜବ ଜନଜାତି; ଏଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ସହ ରାତି ବିତାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ଜନଜାତିର ଅଜବ ପ୍ରଥା
Ajab Gajab: ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ସହିତ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫ୍ରିକାର ନୀଳ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅନେକ ଜନଜାତି ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଲୋଟିକ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଜନଜାତି ହେଉଛି ଲୁଓ। ଏହି ଜନଜାତିର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଅନନ୍ୟ।
ଆପଣ ମୂଳତଃ କେଉଁଠାରୁ: କୁହାଯାଏ ଯେ ଲୁଓ ଜନଜାତି ସୁଦାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ କେନିଆ, ଉତ୍ତର ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଉତ୍ତର ତାଞ୍ଜାନିଆର କିଛି ଅଂଶରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏକ ସାଧାରଣ ପରି ରହିଛି।
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଢୋଲୁଓ ଭାଷା କହୁଥିବା ଏହି ଜନଜାତି ବହୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜନଜାତି ପରି, ଲୁଓ ଜନଜାତିର ଜନ୍ମ, ବିବାହ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଥା ଅଛି। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ: ଏହା ବିଧବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଖରେ କାହିଁକି ଶୋଇଥାନ୍ତି: ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ବିଧବାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା କିମ୍ବା ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ପାଖରେ ରାତି ବିତାଇବା ଆଶା କରାଯାଏ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରଥା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ବଜାୟ ରଖେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନିଏ ଯେ ମହିଳା ପରଲୋକରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ଅନୁମୋଦନ: ଜଣେ ବିଧବା ପାଇଁ, ଏହି ରାତି ତାଙ୍କ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ସମୟ। ଏହା ପରେ, ସେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାକୁ ସମାଜ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ପୁନଃବିବାହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ହିଁ ଜଣେ ବିଧବା ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିନା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାଚୀନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇନାହିଁ।
ଯଦିଓ ଏପରି ପ୍ରଥା ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଅଜବ ମନେହୁଏ, ଲୁଓଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପ୍ରଥା ପରିବାରର ସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ ଆତ୍ମାମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଲୋକମାନେ କ’ଣ କାମ କରନ୍ତି: ଲୁଓ ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପଶୁପାଳନ, ଚାଷ ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ମାଛ ଧରିଥାନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଧନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୁଏ, ବର ପରିବାର କନ୍ୟା ପରିବାରକୁ କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋରୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।