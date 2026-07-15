ଶସ୍ତା ହେବ ଲଗ୍ଜରୀ କାର, ହୁଇସ୍କି ଏବଂ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟସ…, ଭାରତ-ବ୍ରିଟେନ FTA ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ
ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଟାରିଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ୧୫ ଜୁଲାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିଠୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA) ସରକାରୀ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଭାରୀ ଟାରିଫ୍ରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଟାରିଫ୍ କମିବା କାରଣରୁ ଏବେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ’ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିବ।
ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବା – ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ
ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସନ୍ତା ତିନି-ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା।’
ୟୁକେରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ (୧୧୭ଟିକୁ ଛାଡ଼ି) ପାଇଁ ଜିରୋ-ଟାରିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଚମଡ଼ା ଓ ପାଦୁକା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ଉପକୃତ ହେବ।
ସରକାର ୧୨,୦୦୦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ୮୯.୫% ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି ହଟାଇବା କିମ୍ବା କମାଇବା ପାଇଁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୬୪% ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଭାରତରେ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି-ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦିଆଯାଇଛି।
କାର୍ ସମେତ ୪.୪% ଟାରିଫ୍, ୫୩୬ଟି ଅନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ।
ସ୍କଚ୍ ଏବଂ ହୁଇସ୍କି ଦାମରେ ଭାରୀ ହ୍ରାସ
ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍କଚ୍ ଏବଂ ହୁଇସ୍କି ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସ୍କଚ୍ ହୁଇସ୍କି ଉପରେ ୧୫୦ ପ୍ରତିଶତର ଭାରୀ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ FTA ଅଧୀନରେ ଏହି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ଅଣାଯିବ।
ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ରିହାତି
ମଦ୍ୟପାନ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଉପରେ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଏବେ ହୁଏତ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୂନ୍ୟ କରାଯିବ।
ବ୍ରିଟେନର ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ
FTA ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଟାରିଫ୍କୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମାଇ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କରାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ରିଟେନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର, ଆଷ୍ଟନ ମାର୍ଟିନ, ଜାଗୁଆର, ରୋଲ୍ସ ରୟସ୍ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡର ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ ଭାରତରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।