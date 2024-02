(Video) M.S Dhoni ନା ରୋହିତ… କିଏ IPLର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ? ମିଳିଲା ଉତ୍ତର

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪କୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ କିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଖୁବ ଆଲୋଚନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଏମ.ଏସ ଦୋନୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ମିଳିସାରିଛି । କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ଲିଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ମାରି ସାରିଛନ୍ତି ।

ଆଇପିଏଲର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ କିଏ? ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ୪ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ୱାସିମ ଆକ୍ରମ(ପାକିସ୍ତାନ), ଡେଲ ଷ୍ଟେନ୍(ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା), ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ୍(ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ), ଟମ୍ ମୁଡି(ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାୟ ଗୋଟିଏ ରହିଛି । ଏମ.ଏସ ଧୋନୀ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ । ରୋହିତ ଏବଂ ଧୋନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାହିଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଏହ ୪ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର । ମାହିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ୱାସିମ ଆକ୍ରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧୋନୀ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଲିଡ୍ କରିବାରେ ମାହିର । ସେ କେଳର ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି । ମଇଦାନରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଧୋନୀଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ ଧୋନୀଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ୱାସିମ ଆକ୍ରମଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଧୋନୀଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାପଟେନ ବୋଲି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟମ୍ ମୁଡି କହିଥିଲେ ଯେ, ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଧୋନୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

Is it really a debate if it's this one-sided? 👀

When asked to pick the Greatest Captain across 16 Incredible IPL Seasons, the Star Jury of @DaleSteyn62 , @TomMoodyCricket , @wasimakramlive & @HaydosTweets all picked Captain Cool, @MSDhoni !

Which other players & coach will… pic.twitter.com/FTOeyqqeLB

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 19, 2024