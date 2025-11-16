ରାତିରେ ଶୁଭେ ମା’ କାଳୀଙ୍କ ପାଉଁଚିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ; ଏଠାରେ ମା’ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଏହି ଭବ୍ଯ ମନ୍ଦିର…
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୋକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ କଣ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ମାହାତ୍ମ୍ଯ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମା’ କାଳୀଙ୍କର ରହିଛି ଏକ ଭବ୍ଯ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁଠି ରାତିରେ ମା ବିଚରଣ କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଅଧିକ ତଥ୍ଯ…
ଭାରତରେ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ କାଳୀ ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତି। କୋଲକାତାର ଶାମ ସୁନ୍ଦରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ବିଶ୍ବାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହୋଇଯିବେ।
ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଘଟୁଥିବା ଚମତ୍କାର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ଜୟ ମା ଶ୍ଯାମ ସୁନ୍ଦରୀ ଜୀବନ୍ତ କାଳୀ ମନ୍ଦିର।
ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି: ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମା କାଳୀ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମନ୍ଦିରରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂଜକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରଦିନ ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଦରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଫୁଲ ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଏ।
ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଦୟାଳୁ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏପରି ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ମା କାଳୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।
ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ: ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ଏବଂ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ପଣ ପଛରେ ଥିବା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଜଣେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ଏବଂ କଦଳୀ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ପୁରୋହିତ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପରେ, ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଖୋଜ ଥିଲା। ତା’ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁରୋହିତଙ୍କଠାରୁ କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ଏବଂ କଦଳୀ ପୁନଶ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ଝିଅଟି ଖୁସି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନରୁ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ କି ସେହି ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବେଶରେ ମା’ ଆସିଥିଲେ।
ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ଏଠାରେ କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ଏବଂ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ।