ବୃନ୍ଦାବନର ରହସ୍ୟମୟୀ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ରୋଚକମୟ ଏହାର ଇତିହାସ, ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର କରନ୍ତୁ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ
Vaishno Devi Mandir: ବୃନ୍ଦାବନରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ କେବଳ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଧାରଣା । ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ! ବୃନ୍ଦାବନର ଏହି ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଧାମରେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ…
ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର: ଜମ୍ମୁର କଟରା ସହର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ନାମଟି ମନେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ନଗରୀରେ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତେବେ ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ ।
ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ: କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି କିଣାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସିଂହ ଉପରେ ବସିଥିବା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଥରେ ମାତ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣ ଜମ୍ମୁର କଟରା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଧର୍ମଶାଳା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ।