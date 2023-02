ସେ ଦିନ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ବିମାନରେ ଉଡିବେ ଭାରତୀୟ – କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କହିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

ବାଙ୍ଗାଲୁର : ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ବିମାନରେ ଉଡ଼ିବେ ଭାରତୀୟ । ସେ ଦିନ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଦିନ ଭାରତୀୟମାନେ ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆଜି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ସହରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ସଂଯୋଗ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, କଂଗ୍ରେସ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଶର ଅନେକ ଛୋଟ ସହରରେ ଆଧୁନିକ ବିମାନବନ୍ଦର ରହିଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଭାରତ ବିକଶର ଅମୃତକାଳ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଇକୋ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛ । ଆମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକାଠି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଉଛି ଗାଁର ଗରିବ ଏବଂ କୃଷକର ସରକାର, ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର‌୍ୟ୍ୟ କରୁଛି । ବିଜେପି ସରକାର ହେଉଛି ଏକ ସରକାର ଯିଏ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ।

#WATCH | Karnataka: Prime Minister Narendra Modi greets former CM and senior BJP leader BS Yediyurappa at the inauguration of Shivamogga Airport.

BS Yediyurappa is also celebrating his 80th birthday today. pic.twitter.com/bEUe2f4iIc

— ANI (@ANI) February 27, 2023