ଲମ୍ବା ଆଉ ଘନ କେଶ ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେଲେ ଟିପ୍ସ, ଘରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଚୁଟି ରହିବ ପୁରା ମଜବୁତ୍‌

ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ କିପରି ତିଆରି କରିବେ?

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କେଶର ଲମ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଚମକଦାର ଏବଂ ଘନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଲର ଯାଇ ମହଙ୍ଗା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

ଧକ୍-ଧକ୍ ଗର୍ଲ ଭାବରେ ବଲିଉଡରେ ରାଜ କରିଥିବା ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଏକ ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ  ରେସିପି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ କିପରି ତିଆରି କରିବେ?
ଏହି ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବାକୁ ପଡିବ।

ଏବେ, ଏକ ପାତ୍ରରେ କଦଳୀ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ ମହୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନକୁ ଭଲଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।

କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ
ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ।

ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ପ୍ରାୟ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡିଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଧୋଇ ପାରିବେ।

ପ୍ରଚୁର ଲାଭ
କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏବଂ ମହୁରେ ମିଳୁଥିବା ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ କେଶର ଚମକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହି ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ କେଶ ନରମ, ରେଶମୀ ଏବଂ ଚମକଦାର ହୋଇଯିବ। ଏହି ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ କୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଯତ୍ନ ରୁଚିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରାଫ୍ ଦୂର ହୋଇପାରିବ।

