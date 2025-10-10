ଛି ! ସବୁ ସୀମା ପାର କଲା ପୋଲିସ, ଏମିତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟିଲେ; ଚାଲିଗଲା ବିଟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ

ଆଇଆଇଟିର ଛାତ୍ର ଉଦିତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳର ପିପଲାନି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଆଇଆଇଟିର ଛାତ୍ର ଉଦିତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୃଦଘାତରେ ହୋଇଥିଲା। ଡିସିପି ଜୋନ୍ ୨ ବିବେକ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ଦୁଇ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଉଦିତଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ନିଆଯାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦିତ ଗାୟକି ଆଇଆଇଟି କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବିଏଚଇଏଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ଭେଣେଇ ଡିଏସପି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ସେକ୍ଟର ସିରେ ଏକ ପାର୍ଟିରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଉଦିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦିତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ AIIMS ନେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇ ନଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏମ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ପ୍ରବଳ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପିପଲାନି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

