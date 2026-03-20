Wheat Bonus: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଗହମ ସଂଗ୍ରହ ତାରିଖ, ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ମିଳିବ ଏତେ ବୋନସ୍
ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଗହମ ସଂଗ୍ରହ ତାରିଖ, ଏଥର ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ମିଳିବ ଏତେ ବୋନସ୍
ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗହମ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। ଭୋପାଳ ସମେତ ଚାରୋଟି ଡିଭିଜନରେ ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ ଗହମ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଏପ୍ରିଲ ୭ରେ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରକାର ଏହି ବିକାଶର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୟ ମୂଳତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏପ୍ରିଲ ୧ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୭କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (ଏମଏସପି) ରେ ଗହମ ସଂଗ୍ରହ ଇନ୍ଦୋର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଭୋପାଳ ଏବଂ ନର୍ମଦାପୁରମ ଡିଭିଜନରେ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ଏପ୍ରିଲ ୭ରୁ କରାଯିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଗହମ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ୮:୦୦ ରୁ ରାତି ୮:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଗହମ କ୍ରୟ ଉପରେ ୪୦ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଜ୍ୟରେ ଗହମ କ୍ରୟ ଏବେ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୨,୬୨୫ ଟଙ୍କା ହାରରେ କରାଯିବ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ରାଜପୁତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬-୨୭ ରବି ଋତୁରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଗହମ କ୍ରୟ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୯, ୦୪,୬୫୧ ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ, ୧,୫୪୪,୦୦୦ ଚାଷୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ।