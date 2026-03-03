ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ

ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା

By Jyotirmayee Das

DA Hike: ହୋଲିର ବିଶେଷ ଅବସରରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ହୋଲିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ରେ ୩ ​​ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ଦରମା (ମେ ମାସରେ ପ୍ରଦାନ) ସହିତ ଲାଗୁ ହେବ।

ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ଦରମାରୁ ୫୮% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ଦରମାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମେ ୨୦୨୬ରୁ ଛଅଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ଉପରେ ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଥର ହୋଲିରେ ଖୋଲା…

ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଆଉ…

ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। “କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବର୍ଷ”ର ଅଂଶ ଭାବରେ ବାରୱାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ।

DA କ’ଣ?

DA ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଏହା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ-ଜୀବନ ସମାୟୋଜନ ଭତ୍ତା। ଏହା ମୌଳିକ ଦରମାର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭତ୍ତା ନିୟମିତ ଦରମାର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ଦୁଇଥର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣତଃ ସେହି ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ, ଛୁଟିଦିନରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ହୋଲି କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ DA ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

 

You might also like More from author
More Stories

ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଥର ହୋଲିରେ ଖୋଲା…

ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଆଉ…

ଘନ ଘନ ହଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଚାଲିଛି…

Oil Crisis: ବିଶ୍ବରେ ତେଲ…

1 of 27,544