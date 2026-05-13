ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିଲେ ବିଚାରପତି

ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିଲେ ବିଚାରପତି
ଜବଲପୁର: ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସାଇକେଲ ଚଲାଇ କୋର୍ଟ ଆସିଲେ। ଆଉ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଦ୍ୱାରକା ଧୀଶ ବଂଶଲ ମଙ୍ଗଳବାର ସାଇକେଲ ଚଲାଇ କୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କରିଥିବା ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଆହ୍ୱାନରୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସାଇକେଲ ଚଲାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଜଷ୍ଟିସ ବଂଶଲ ଜବଲପୁରରୁ ନିଜ ବାସଭବନରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି, ପେଟ୍ର୍ରୋଲ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିଲି। ଆଉ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛିି। ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା କେବଳ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଷ୍ଟିସ ବଂଶଲ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ସଚ୍ଚଦେବା ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଷ୍ଟିସ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜବଲପୁର ସହରର ଆଖପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସଚ୍ଚଦେବା ଜୀଙ୍କ ସହ ସାଇକେଲ ଚଲାଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ। ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ବୋଲି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଆମେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର…। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ ବଂଶଲଙ୍କ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାର ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ।