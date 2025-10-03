(VIDEO)ଛାତି ଥରାଇଦେବ ଦୃଶ୍ୟ: ମା’ଙ୍କ ମେଲାଣି ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଚାଲିଗଲା 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ
ମା’ଙ୍କ ମେଲାଣି ବେଳେ ବଡ ଅଘଟଣ । ନଦୀରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ।
ଭୋପାଳ: ମା’ଙ୍କ ମେଲାଣି ବେଳେ ବଡ ଅଘଟଣ । ନଦୀରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଯ। ସମସ୍ତ ମୃତକ ନିକଟସ୍ଥ ଅଂଚଳର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ି ଯିବାରୁ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ୨୦-୨୨ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା?
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୱା ଜିଲ୍ଲାର ପାଣ୍ଡନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଦଲା କଲାନ ଗାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଟ୍ରଲିରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 25 ଜଣ ଲୋକ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଖବର ପାଇ ସମଗ୍ର ଗାଁ ଥରି ଉଠିଲା, ଏବଂ ପାନ୍ଧାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ପୋଖରୀରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲିକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏକ କଲଭର୍ଟ ଉପରେ ରଖିଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ପାନ୍ଧାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଛାୟା ମୋରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କଲେକ୍ଟର, ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।”
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ଯାଦବ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି – “ଖଣ୍ଡୱାର ଜାମଲି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନିକଟସ୍ଥ ଇଙ୍ଗୋରିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗା ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।”
ତେବେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ଖେରାଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଡୁଙ୍ଗରୱାଲା ଉଣ୍ଟଗାନ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ନଦୀର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ହଠାତ୍ 9 ଜଣ ଯୁବକ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି, ତାଜଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କରଭାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯମୁନା ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଂଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯମୁନା ନଦୀରୁ ପୋଲିସ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ବାକି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଉଣ୍ଟଗାନ ନଦୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା 9ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଏସବୁ ଭିତରେ ଖେରାଗଡ଼ ଥାନା ପ୍ରଭାରୀ ମଦନ ସିଂହ ନିଜର ସାହାସିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି କିଛି ନଭାବି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଜେ ଡେଇଁପଡ଼ିଥିଲେ । ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୟ ନକରି ସେ ଭୋଲା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।