ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନ
ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ୩ଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ବିଜେପିର ଦାବିଦାରୀ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି
ଭୋପାଳ: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟ୍କା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜ ନାଁରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିବା ଅପରାଧୀକ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିବା ନେଇ ବିଜେପି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା।
ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ୩ଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ବିଜେପିର ଦାବିଦାରୀ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳର ୩ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି; ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧୀକ ମାମଲା ରହିଛି। ହେଲେ ସେ ସତ୍ୟପାଠରେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହାର ବିବରଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ମାମଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଋଣର ବିବରଣୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେବାକଥା।
‘ସତ୍ୟ ଓ ସାଧୁତାର ଜୟ ହେଲା’
କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ନାମାଙ୍କନ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତା ରାକେଶ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି କଥା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ। ଫର୍ମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଭୁଲ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମରେ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲା ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସତ୍ୟ ଓ ସାଧୁତାର ଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।