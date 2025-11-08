ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ବି ଶୁଣିଲାନି ପୁଅ, ଭୁଲିଗଲା ମାଆର ମମତା; ଘଟାଇଲା ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଶେଷରେ ଜମିରେ…
ଭୋପାଲ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶାହଡୋଲରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅତିଷ୍ଠ ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ନିଜ ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ମାଆର ମୃତଦେହକୁ ଏକ କ୍ଷେତରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏହି ଅପରାଧିକ କାଣ୍ଡ। ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
କୁରାଢ଼ି ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା
ଜାଦୁବିଦ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ, ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ି ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ହତ୍ୟା ପରେ, ପୁଅ ତାଙ୍କ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କ୍ଷେତରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଖେଳ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି: ଲୋକମାନେ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାମରେ ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ?
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶାହଡୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁଟେଲା ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। 25 ବର୍ଷୀୟ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ଓମପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ମା’ ପ୍ରେମବାଇଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ି ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା’ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ କ୍ଷେତରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି:
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରି ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ମା’ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା “ପୁଅ, ମୋତେ ମାରେନା” ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା।
ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା:
ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ୟାୱାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବରକଛ ଗାଁରେ ଜଣେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଘଟନା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଶାହଡୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୂଳ ପୋତି ରହିଛି।
ଶାହଡୋଲ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ବୟାନ:
ଶାହାଡୋଲ ଡିଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ଏକ କ୍ଷେତରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବାହାର କରିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।