‘୧୩ ତାରିଖରେ ମୋର ମଲା ଭୋଜି, ଆସିବ’…ନିଜ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି! କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

‘୧୩ ତାରିଖରେ ମୋର ମଲା ଭୋଜି, ଆସିବ’…ନିଜ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି! କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ବଞ୍ଚିଥାଉଣୁ ନିଜ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସତନା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଚେହରାର ଅତ୍ରାବେଦିଆ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ରାମଲୋଟନ କୁଶୱାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ (୧୩ ଦିନ) ଭୋଜି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଗାଁରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ରାମଲୋତନ କୁଶୱାହା, ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସତନାର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଦାନ କରାଯିବ।
ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସମାଜର କିଛି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନର ରୀତିନୀତି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ଉପହାସରେ ଆଘାତ ପାଇ, ରାମଲୋଟନ ଏକ ସାହସିକ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପଥ ବାଛିଲେ। ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନିଆ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିପାଇଁ, ସେ ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ମେ ୧୩ ତାରିଖ ଲେଖା ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଏହି “ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଜି”ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା: ରାମଲୋଟନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା, ଯେଉଁମାନେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଖୋଜନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିନା କୌଣସି ବିବାଦରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଖବରରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଅନନ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।