ବିଶ୍ଵର ସବୁଠାରୁ ସାହାସୀ ମୂଷା, ମିଳିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଉପାଧୀ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି, ଜାଣନ୍ତୁ

By Jyotirmayee Das

Magawa Rat: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାହସିକତାର କାହାଣୀ ପ୍ରାୟତଃ ମଣିଷ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଜଡିତ । କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏକ ଛୋଟ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଏପରି କାରନାମା କରିପାରିବ। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ମୂଷା ମାଗାୱା ।

ମାଗାୱା ତାର ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତା’ର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା, କାରଣ ସେ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସାହସୀ ମୂଷା ମାଗାୱା କିଏ ଏବଂ ତାକୁ କାହିଁକି ଏହି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ବୋମା ଶୁଙ୍ଘି ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ

ମାଗାୱାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇନଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ, ସେ କାମ୍ବୋଡିଆର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଥିଲା। ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସେ ୭୧ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଏବଂ ୩୮ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରକ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ତାର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଏପରି ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।

ମାଗାୱାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତା

ମାଗାୱାର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ସେ ଏତେ ହାଲୁକା ଥିଲେ ଯେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଉପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉନଥିଲା । ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଆଗକୁ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ବାରୁଦ ଗନ୍ଧ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୂମିରେ ମୁହଁ ମାରି ଜଣଉଥିଲା । ତାର ତୀବ୍ର ଶ୍ରବଣଶକ୍ତି ଏବଂ ଚପଳତା ତାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସଫଳ କରିଥିଲା।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକରେ ସମ୍ମାନିତ

ମାଗୱାର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ, ବ୍ରିଟିଶ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମାନ ସାଧାରଣତଃ କୁକୁର ପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ମୂଷା ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ଏହା ତା’ ସଫଳତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା। ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନ APOPO ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ, ମାଗାୱା ତା କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ ୧୪୦,୦୦୦ ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଜମି ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨୦ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ସହିତ ସମାନ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବା ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା ।

ମାଗାୱାକୁ ୨୦୧୬ରେ କାମ୍ବୋଡିଆକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୧ରେ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ତାର ସେବାକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦିଓ ସେ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କାମ କରିବା ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

 

