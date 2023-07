OMG! ୧୯୩ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଲା ୨୦ ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାଗି, ଟ୍ୱିଟ କରି ମହିଳା ସେୟାର କଲେ ବିଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଖବର ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟର ମହଙ୍ଗା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଅତୀତରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସର ସେହି popcorn ଏବଂ cold drinks ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ମନେଥିବ, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ କ୍ରମରେ, ପୁଣି ଥରେ ମସାଲା ମ୍ୟାଗି ବିଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନୁଡୁଲ୍ସ ପାଇଁ ୧୯୩ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବାର ବିଲ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଆଜିକାଲି ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଟ୍ୱିଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ୨ ମିନିଟର ମ୍ୟାଗିର ଚକିତ ବିଲ୍। ବାସ୍ତବରେ, ନିକଟରେ ସେଜାଲ ସୁଦ (@ ସେଜାଲସୁଡ) ନାମକ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ମ୍ୟାଗି ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମ୍ୟାଗିଙ୍କ ବିଲ୍ ର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି, ‘ମୁଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମ୍ୟାଗିକୁ ୧୯୩ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଗି କାହିଁକି ଏତେ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବ?’ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧.୧ ମିଲିୟନ ଲୋକ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଥିବାବେଳେ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।

I just bought Maggi for ₹193 at the airport

And I don’t know how to react, why would anyone sell something like Maggi at such an inflated price 🥲 pic.twitter.com/oNEgryZIxx

— Sejal Sud (@SejalSud) July 16, 2023