ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ‘ମହାଭାରତ’ର ‘କର୍ଣ୍ଣ’, 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କ୍ୟାନ୍ସରରେ ହରାଇଲେ ଜୀବନ
ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଜଣାଶୁଣା ଟିଭି ଓ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ଧୀର ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ବିଆର ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ’କର୍ଣ୍ଣ’ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ଧୀର ଶେଷ ନିଃଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁମ୍ବାଇ: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ‘ମହାଭାରତ’ର ‘କର୍ଣ୍ଣ’ । ବି.ଆର. ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ‘ମହାଭାରତ’ରେ କର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପଙ୍କଜ ଧୀର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କୁ ପିଲାଠୁ ବୁଢା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ହେଲେ ସେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
68 ବର୍ଷୀୟ ପଙ୍କଜ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରୋଗ ସହିତ ଲଢି ବି ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ, କର୍କଟ ରୋଗ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ପଙ୍କଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଫିରୋଜ ଖାନ ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଫିରୋଜ ଖାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫିରୋଜ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜା ମୁରାଦ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ।
ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରେ ପବନ ହଂସରେ କରାଯିବ।
ମହାଭାରତରୁ ସ୍ୱୀକୃତି
ପଙ୍କଜ ଧୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁନମ (୧୯୮୧) ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ଲପ୍ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ସୁଖା, ମେରା ସୁହାଗ, ରାଣ୍ଡମ ଭାରାଭୁ ଏବଂ ଜୀବନ ଏକ ସଂଘର୍ଷ।
କିନ୍ତୁ, ପଙ୍କଜଙ୍କ ସଫଳତା ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ବି.ଆର. ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ମହାଭାରତ ସହିତ ଆସିଥିଲା। ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ଟିଭି ଧାରାବାହିକରେ, ପଙ୍କଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅଭିନୟ ଏବଂ ଆଚରଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା।
ମହାଭାରତ ପରେ ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ଜୀବନ
ମହାଭାରତ ପରେ, ପଙ୍କଜ ଷ୍ଟାରଡମର ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ସିନେମା ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫର ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତାଙ୍କର କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନମ ବେୱାଫା, ସଡ଼କ, ଜି ହରର୍ ସୋ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତା, ବାଦଶାହ, ଅନ୍ଦାଜ୍, ସସୁରାଲ୍ ସିମର କା, ରାଜା କି ଆୟେଗି ବାରାତ୍, ଦେବୋ କି ଦେବ … ମହାଦେବ, ଏବଂ ବଡୋ ବାହୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ ଧ୍ରୁଭ ତାରା – ସମୟ ସଦୀ ସେ ପରେରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା |
ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ପୁଅ ନିକିତାନ ଧୀର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତା। ସେ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ତଙ୍ଗବଲିରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ପଙ୍କଜଙ୍କ ବୋହୂ କ୍ରିତିକା ସେଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣବିବାହ – ଜିନ୍ଦେଗି ମିଲେଗି ଦୋବାରା ଭଳି ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।