“20 ଦିନରେ କାନୁନ୍, 20 ମାସରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ୨୦୦ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍” ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଆଉ କ’ଣ କ’ଣ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ?
20 ଦିନରେ କାନୁନ୍, 20 ମାସରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି !
ପାଟଣା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମହାଗଠବନ୍ଧନ (ଆରଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍ଏଲ୍), ସିପିଆଇ(ଏମ୍), ଏବଂ ଭିଆଇପିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ) ମଙ୍ଗଳବାର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହାର ମିଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ “ବିହାର କା ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରାଣ” ନାମରେ ତାହାର ଘୋଷଣା ପତ୍ର ଜାରି କରିଛି ।
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ନିଯୁକ୍ତି, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଘୋଷଣାପତ୍ର
ମହାଗଠବନ୍ଧନ କହିଛି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏହାର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କ’ଣ କଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ?
200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି।
ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କାରେ ସିଲିଣ୍ଡର।
ସମସ୍ତ ଜୀବିକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ।
ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ।
ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।
ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମାଇ-ବେହେନ୍ ମାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ 2500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି।
ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ବିଧବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
ଅକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଛାଡ କରାଯିବ।
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପବିଭାଗରେ ଏକ ମହିଳା କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଫସଲ କିଣିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା।
ମନରେଗାରେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 300 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟଦିବସକୁ 200 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ଦୁଇ ଶହ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଦେଶ ପଠାଯିବ।
ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ।
ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଗ୍ରାମ କଚହରି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଭତ୍ତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ବୀମାକୃତ କରାଯିବ।
ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 58 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ।
ଭଣ୍ଡାରୀ, କୁମ୍ଭାର, ବଢ଼େଇ, ମୋଚି ଏବଂ ମାଳି ଭଳି ଜାତିକୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ 5 ଲକ୍ଷ ସୁଧମୁକ୍ତ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।