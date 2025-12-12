‘ମହାକୁମ୍ଭ’ରୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ପାଲଟିଥିବା ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣ, ଆଖିରେ ଲୁହ, ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା…

By Jyotirmayee Das

Viral Girl Monalisha: ମହାକୁମ୍ଭ ଭାଇରାଲ୍ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସା ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।

ମହାକୁମ୍ଭରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ବିକ୍ରୟ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ମୋନାଲିସା ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଦି ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ମଣିପୁର” ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି।

‘ଦି ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ମଣିପୁର’ ସେଟ୍‌ରୁ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଅନେକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଏବେ ନିକଟରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନୋଜ ମିଶ୍ର ଫିଲ୍ମ ସେଟରୁ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାର ଖବର ଆସିବା ପରଠାରୁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

