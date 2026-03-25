ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଘାତକ ମହିଳା, ନିଜ ପରିବାର ସହ ବି କରିଥିଲେ ବିଶ୍ଵାସଘାତ
Maham Anga: ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ୧୫୨୬ ମସିହାରେ ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା।
ଯଦିଓ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମୋଗଲ ଇତିହାସରେ ଆକବର, ହୁମାୟୁନ୍ କିମ୍ବା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରି ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ପରଦା ପଛରେ ରହି କ୍ଷମତାର ସ୍ତର ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା
ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା ଥିଲେ ମାହମ୍ ଅଙ୍ଗା । ଯାହାଙ୍କୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସେ କେବଳ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ତଦାରଖ କରିନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶାସନର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ।
ମାହମ୍ ଅଙ୍ଗା ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ପାଳିତ ମାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କୁ ଶୈଶବକାଳରୁ ଲାଳନପାଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଯତ୍ନବାନ ମହିଳା ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ, ସେ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଭାବ
ଆକବର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ବୈରାମ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ବୈରାମ ଖାନଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣରେ ମାହମ ଅଙ୍ଗ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ବୈରାମ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେ ଆକବରଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଶାସନର ଭାର ନେବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ, ଆକବର ବୈରାମ ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ମକ୍କା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା (ହଜ୍) ରେ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ମାହମ ଅଙ୍ଗ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ।
ମାହମ ଅଙ୍ଗାଙ୍କ ଅବଦାନ
ମାହମ ଅଙ୍ଗ ନିଜକୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସୀମିତ ରଖି ନଥିଲେ ବରଂ ସେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ‘ଖୈରୁଲ ମନାଜିଲ’ ନାମରେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମସଜିଦ ଏବଂ ଏକ ‘ମଦ୍ରାସା’ (ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ) ଉଭୟ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧର୍ମ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ରଖିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର
ମହମ ଅଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଦମ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା, ଆଦମ ଖାନ ମୋଗଲ ସେନାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁକରଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଲୁଟ୍ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆକବରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ମାହମ ଅଙ୍ଗାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଆକବର ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆତଗା ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଆଦମ ଖାନ ବହୁତ ଅପରାଧ କଲେ। କ୍ରୋଧରେ ସେ ଆତଗା ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଆକବରଙ୍କୁ ଅପାର କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ସେ ଆଦମ ଖାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରାଚୀରରୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିତ କଲା ଯେତେବେଳେ ମାହମ ଅଙ୍ଗାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଆଧାର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମାହମ ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ, ଆକବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲେ । ହରେମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।