ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର: ୫୦୦ ମିଟର ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍‌

ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଆଇ ରେଡ ବୁଲ, ପେପ୍ସିକୋର ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ରଶ୍, ରିଲାଏନ୍ସର କ୍ୟାମ୍ପା ଏନର୍ଜି ଗୋଲ୍ଡ ବୁଷ୍ଟ, ଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ହେଲ୍ ଏନର୍ଜି ଓ କୋକାକୋଲା ସମର୍ଥିତ ମନଷ୍ଟର ଏନର୍ଜି ସମେତ ୬ଟି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବନି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍‌। ସ୍କୁଲଠାରୁ ୫୦୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଗୋଣ୍ଡା-ନଗର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଚପୁତେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏନ୍‌ର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରହରି ଝିରୱାଲ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ଖାଦ୍ୟ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା(ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଆଇ) ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଆଇ ରେଡ ବୁଲ, ପେପ୍ସିକୋର ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ରଶ୍, ରିଲାଏନ୍ସର କ୍ୟାମ୍ପା ଏନର୍ଜି ଗୋଲ୍ଡ ବୁଷ୍ଟ, ଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ହେଲ୍ ଏନର୍ଜି ଓ କୋକାକୋଲା ସମର୍ଥିତ ମନଷ୍ଟର ଏନର୍ଜି ସମେତ ୬ଟି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କଲାଭଳି ଦାବି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଯଦି ମୋଜତାବା ନୁହେଁ, ତେବେ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ…

ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକସନରୁ କେମିତି…

ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଆଇର କହିବା କଥା; ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ’ର କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ନାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ‘ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ’, “ଫୋକସ ବଢ଼ାଇଥାଏ’, “ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିଥାଏ’ ଓ ‘ଏନର୍ଜି ଲେଭଲ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ’ ଭଳି ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଯଦି ମୋଜତାବା ନୁହେଁ, ତେବେ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ…

ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକସନରୁ କେମିତି…

ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି: ରାସ୍ତାକୁ…

ବାହାଘର କଥା ଭାବି ଲୋକେ ଡରିଲେଣି, ସେପଟେ…

1 of 17,453