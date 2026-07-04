ଅଚାନକ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି
ଅଚାନକ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ
Eknath Shinde: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଥାନେର ଜ୍ୟୁପିଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲିଠାରୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର, ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ।
ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଚେକଅପ୍ କରାଯାଉଛି । ମେଡିକାଲ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ନିକଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସିନ୍ଦେ
ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ‘ଶିବସେନା ୟୁବିଟି’ର ୬ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲେ ।
ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସିନ୍ଦେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ଆମ ସହିତ ୬ ଜଣ ସାଂସଦ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ୬ଟି ବାଘ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ କୌଣସି ବି ଅପରେସନ୍ ଅଧାପନ୍ତରିଆ କରୁନାହୁଁ, ଏହି ଅପରେସନ୍ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରି ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଏବେ ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ୪୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶିବସେନା ଏବଂ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା । ଏବେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।”
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସତ୍ତାରେ ସିନ୍ଦେ
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ସେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବିଜେପି ସହ ମିଶି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ, ସିନ୍ଦେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଏବଂ କୁଶଳୀ ରାଜନେତା, ଯିଏ ସତ୍ତାରେ କେମିତି ରହିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାଡ଼ି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପାଇ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ।