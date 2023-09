(video)ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିଲା ପ୍ରଳୟ, ଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନବାହନ ସବୁକିଛି ବୁୁଡିଗଲା

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନାଗପୁର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ଆକାଶରୁ ଯେପରି ପ୍ରଳୟ ଖସିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଏତେମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ, ଘର, ବଜାର, ଯାନବାହନ ସବୁକିଛି ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି । ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟରେ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ ଯାତାୟତ ବି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ନାଗପୁର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ।

#WATCH | Maharashtra: Visuals from Canal Road Ramdaspeth, in Nagpur, where severe water logging witnessed, following incessant rainfall in the area. pic.twitter.com/9hmj9aeH0l

— ANI (@ANI) September 23, 2023