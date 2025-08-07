ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚଭନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁଧାକର ଚତୁର୍ବେଦୀ, କହିଲେ “ମାର ଦୁଇ ଚାପୁଡା ଦେବି ୨ ଲକ୍ଷ”,
ମୁମ୍ବାଇର ସାବରକର ଭବନରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୁମ୍ବାଇ: ମାଲେଗାଓଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୁଧାକର ଚତୁର୍ବେଦୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚଭନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି।
ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚଭନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ମାଲେଗାଓଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଭିଯୋଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ସାବରକର ଭବନରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁଥିରେ ମେଜର ରମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ସୁଧାକର ଚତୁର୍ବେଦୀ, ସମୀର କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ରାକେଶ ଧାୱଡେ, ଜଗଦୀଶ ମହାତ୍ରେ, ଶ୍ୟାମ ଶାହୁ (ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ) ଇତ୍ୟାଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ପରେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଧାକର ଚତୁର୍ବେଦୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚଭନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
କେଉଁ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି?
ରମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ: ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ,ଏଟିଏସ୍ ମୋତେ ନେଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେମନ୍ତ କରକରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆମର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା। ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା।
କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ଯେ ବାଇକଟି ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କର ଥିଲା କିମ୍ବା ଏଥିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଏଟିଏସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଆମ ଉପରେ ୟୁଏପିଏ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି କସାବ ୨୬/୧୧ ରେ ଧରାପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥାନ୍ତା।
ରମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାମ ନେବାକୁ ଚାପ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ନ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହା କହି ନଥିଲେ।
ଶ୍ୟାମ ଶାହୁ: ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହା ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଦଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଦନାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଗଦର୍ଭିଆ ଆତଙ୍କବାଦର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହେମନ୍ତ କରକରେଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏହି ମାମଲା ସହିତ କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା।
ସୁଧାକର ଚତୁର୍ବେଦୀ: ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୮ରେ ମୋତେ ଗିରଫ କରାଯାଇ କଳାଚୌକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା।
ମୁଁ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନେ ଜେଲରେ ଥିଲି। ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଆମର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ପରେ, ଏନଆଇଏ କହିଲା ଯେ ମୋ ଘରେ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଆଜି ମଧ୍ୟ, ସେହି ଏପିଆଇ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଥିଲା।
ଏବେବି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚଭନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହଁନ୍ତି, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବି।
ମେଜର ରମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ: ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଖିଛୁୁ। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ଭଗବାନ କରିଥିଲେ। କସାବ ହେମନ୍ତ କରକରେଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାୟ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ।
ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଏହା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ରମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ସେଠାରେ ଶକିଲ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଏବଂ ତା’ ଉପରେ ସିମିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା।
ତଦନ୍ତରେ କେତେ ବାହାରିଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ। କେହି ଜଣେ ସେଠାରେ ବୋମା ତିଆରି କରୁଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।
ରାକେଶ ଧାୱଡେ: ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ମୋତେ କୁହାଯାଇନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ।
ସେମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ନାମ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ଜାଣ? ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ
କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ସକାଳେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ ଏବଂ ତା’ପରେ କୋର୍ଟ ମୋତେ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା।
ଜଗଦୀଶ ମହାତ୍ରେ: ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅପରାଧ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ରାକେଶ ଧାୱଡେଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲି। କୋର୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।