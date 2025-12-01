ପ୍ରେମିକର ଶବକୁ ବିବାହ କଲା ପ୍ରେମିକା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଲୋକ; କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ ହାତ

'ଆମ ପ୍ରେମ ଅମର..' ପ୍ରେମିକା ଭିନ୍ନ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କଲେ ହତ୍ୟା, ପ୍ରେମିକର ଶବକୁ ବିବାହ କଲେ ଝିଅ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାନ୍ଦେଡରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇଲେ। ଝିଅର ବାପା ଏବଂ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିଲେ, ତା’ପରେ ଗୁଳି କଲେ ଏବଂ ପଥରରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚିଦେଲେ। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ଶବ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ବୋହୂ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।

ଆଞ୍ଚଲ (ପ୍ରେମିକା) ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ଷମ ଟେଟେଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଚାପରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଞ୍ଚଲ ଟେଟେଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।

ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ: ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଲଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ବାପା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଟେଟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ ।

ପ୍ରେମିକର ଶବ ସହିତ ବିବାହିତ: ସକ୍ଷମ ଟେଟ୍‌ଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ଆଞ୍ଚଲ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସକ୍ଷମଙ୍କ ଶରୀରରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ, ତାଙ୍କ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିବାହ କଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ।

ସକ୍ଷମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରେମ ଜିତିଗଲା – ଆଞ୍ଚଲ: ସେ ଟେଟ୍‌ଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି କରି କହିଥିଲେ, “ସକ୍ଷମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରେମ ଜିତିଥିଲା, ଏବଂ ମୋ ବାପା ଏବଂ ଭାଇ ହାରିଗଲେ।” ମହିଳା ଜଣକ ଜିଦ୍ ଧରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କାରଣ, ଯଦିଓ ଟେଟ୍ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚି ରହିଛି।ଏବେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

