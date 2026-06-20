ମହାବୀରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମଣ୍ଡପ ଛାତ

ମହାବୀରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମଣ୍ଡପ ଛାତ
ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାବୀରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମାତିଥିଲେ। ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ସଭା ମଣ୍ଡପ ଛାତ ପୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଂକ୍ରିଟ୍ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏପରି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପରଭଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନବତ ତହସିଲ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯଶୱାଡ଼ୀ ମାରୁତି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସଭା ମଣ୍ଡପର ଛାତଟି ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ୟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଛାତ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ୭ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆର୍.ପି. ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛାତ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପାରିପାଶ୍ୱିର୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକ ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଚିତ୍ର ଓ ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମନ୍ଦିରର ଏହି ସଭା ମଣ୍ଡପଟି ଏବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ରହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ୟ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି; ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।