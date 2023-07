ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ-ସୁନୀଲ ତଟକରେଙ୍କୁ ଏନସିପିରୁ ବାହାର କଲେ ଶରଦ ପାୱାର; ଅଜିତ ଗଢିଲେ ନୂଆ ଟିମ୍‌

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଏନସିପି ଦଳ ଏବେ ଘଟଣା ବହୁଳ ଦେଇ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି । ଜାତୀୟତାବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି) କୁ ବିଭକ୍ତ କରି ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାର ରବିବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ୨୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏନସିପି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି ।

ସୋମବାର ଦିନ ଶରଦ ପାୱାର ସାଂସଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଟାଟକରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଏହି ଘୋଷଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଜିତ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ସେ ସାଂସଦ ସୁନୀଲ ଟାଟକରଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି ।

I, as the National President, Nationalist Congress Party hereby order removal of the names of Shri Sunil Tatkare and Shri Praful Patel from the Register of Members of NCP Party for anti-party activities.@praful_patel @SunilTatkare

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 3, 2023