‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’କୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସିନ୍ଦେ; କହିଲେ- ସଫଳ ହୋଇଛି ଅପରେସନ୍
‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର'କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ କହିଛନ୍ତି; ଏହି ‘ଅପରେସନ୍’ ସଫଳ ହୋଇଛି
ମୁମ୍ବାଇ: ‘ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଅପରେସନକୁ ଅଧୁରା ଛାଡ଼େନାହିଁ।’ ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’କୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଏହି ଡାଇଲଗ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ନେତାଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ‘ଅପରେସନ୍ ସଫଳ’ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କରାଯାଇଛିି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଡ଼ନାଭିସଙ୍କ ସହ ମିଶି କରୁଥିବା ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ଅଧୁରା ଅପରେସନ୍ କରେନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କୌଣସି ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାକୁ ପୂରା କରେ। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛୁ ବୋଲି ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ‘ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍’ ମିଳିବ। ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’ ଜରିଆରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ କହିଛନ୍ତି; ଏହି ‘ଅପରେସନ୍’ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସଂଗଠନର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଫଡ଼ନାଭିସ କହିଛନ୍ତି।
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପାଖରେ ୯ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ। ସେଥିରୁ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଦୀନା ପାଟିଲ, ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ, ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ, ଭାଉସାହେବ ୱାକଚୌରେ, ନାଗେଶ ପାଟିଲ-ଆଷ୍ଟିକର ଓ ଓମପ୍ରକାଶ ରାଜେ ନିମ୍ବାଲକର ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା।
ସେମାନେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଯାହା ସତ୍ୟତାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରବିବାର ଦୁଇ ଜଣ ସାଂସଦ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ସାଂସଦ ପରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।