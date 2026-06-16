ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଅସହାୟ: କହିଲେ- ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି)ରେ ଖେଲା ହୋଇଛି। ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଳି। ସେଠାରେ ଖେଳା ହୋଇପାରେ
ମୁମ୍ବାଇ: … ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟ ବି ଆସିବ…। ଆଜି ଏମିତି କହି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ହଲ୍ଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅପରେସନ୍ ‘ଟାଇଗର’ ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା କେତେକ ମାତ୍ରାରେ ସତ ହୋଇପାରେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି)ରେ ଖେଲା ହୋଇଛି। ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଳି। ସେଠାରେ ଖେଳା ହୋଇପାରେ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ୭ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଦଳ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ସାଂସଦମାନେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦେ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର’ କୁହାଯାଉଛି।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ରାଜନୈତିକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ନିଜ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଗତ ରବିବାର ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ନିଜ ବାସଭବନ ମାତୋଶ୍ରୀରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ହେଲେ ବୈଠକକୁ ମାତ୍ର ୪ ଜଣ ସାଂସଦ ଆସିଥିଲେ। ୫ ଜଣ ସାଂସଦ ଆସିନଥିଲେ। ତା’ପରେ କୁହାଗଲା ୫ ଜଣ ସାଂସଦ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
ସେପଟେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି; ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିନ୍ଦେ ଶିବସେନାର କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରାଓ ଜାଧବଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନେକ ନେତା ଲଗାତାର କହୁଛନ୍ତି; ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନେକ ସାଂସଦ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ସିନ୍ଦେ ସେନାର ଏମଏଲସି କୃପାଳ ତୁମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି; ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର’ ଅଧୀନରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ସାତ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଅନ୍ତିମ ପର୍ୟ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେପରି ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବା ବାକି ଅଛି।
ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏହି କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି; ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଜୁଟ ଅଛି। କେହି କୁଆଡେ ଯିବେ ନାହିଁ।
ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାଂସଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ
ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ରବିବାର ମାତୋଶ୍ରୀରେ ଲୋକସଭାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଚାରି ଜଣ ସାଂସଦ ଅରବିନ୍ଦ ସାୱନ୍ତ, ଅନିଲ ଦେଶାଇ, ସଞ୍ଜୟ ଦିନା ପାଟିଲ ଓ ରାଜାଭାଉ ୱାଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ସାଂସଦ ଅନଲାଇନ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓମରାଜେ ନିମ୍ବାଲକର, ଭାଉସାହେବ ୱାକଚୌରେ, ନାଗେଶ ଆଷ୍ଟିକର ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ ସାମିଲ। ବୈଠକରେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଓ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବସେନା ସାଂସଦଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ୨୦୨୨ ବିଦ୍ରୋହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦେ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ନେଇ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ଆଜି ସ୍ଥିତି ଏହା ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ଲୋକସଭାରେ କେବଳ ୯ ଜଣ ସାଂସଦ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ୭ ଜଣଙ୍କ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଖେମାକୁ ଯିବାର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର’ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ହସି ଚାଲିଗଲେ।