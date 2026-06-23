‘ମାତୋଶ୍ରୀ’ ଦିନେ ଶିବ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି…..

ଗତ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଦଳରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି। ୨୦୨୨ରେ ସତ୍ତା ଓ ଶିବସେନା ହରାଇଲେ। ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବିଭାଜନ ହୋଇଯାଇଛି

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ:ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଶିବସେନାର ରାଜନୀତି ମାତୋଶ୍ରୀରୁ ଚାଲିଆସୁଥିଲା। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ‘ମାତୋଶ୍ରୀ’ର ଆଦେଶକୁ ଅନ୍ତିମ ମନାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାତୋଶ୍ରୀ ନିଜର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ମୁଖିଆ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଥରେ ଦଳ ଓ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ବଡ଼ ସଂକଟ ଛିଡା ହୋଇଯାଇଛି।

ଗତ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଦଳରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି। ୨୦୨୨ରେ ସତ୍ତା ଓ ଶିବସେନା ହରାଇଲେ। ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବିଭାଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥର ୬ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଂକଟ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଛି।

ଯେଉଁ ନେତା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉଦୟ ପାଇଁ ହସି ହସି ନିଜ ସିଟର ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଶିବିରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଠାକରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର କାନ୍ଥରେ ଆସିଥିବା ଗଭୀର ଫାଟର ପ୍ରମାଣ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼…

Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି…

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ବୈଠକରେ ପହଞ୍ଚିଲେନି ୪ ବିଧାୟକ

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ବିଧାନସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଅପରେସନ ଟାଇଗରର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଡକାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବୈଠକରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ତିନି ବିଧାୟକ ଓ ଜଣେ ଏମଏଲସି ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଆଉ ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି; ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପରେ କଣ ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦେ ସେନାର ହାତ ଧରିବେ। ତେବେ ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଦଳକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ସି ସୁନୀଲ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ନେଇ। ଯିଏ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ।

ଆଦିତ୍ୟ ପାଇଁ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିଥିବା ନେତା କଣ ହେବେ ବିଦ୍ରୋହୀ?

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଠାକରେ ପରିବାରର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ୨୦୧୯ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ନାଁ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କର। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଟ୍ ‘ୱର୍ଲି’ ବଛା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିଟରେ ଶିବସେନାର କଦ୍ଦାବର ନେତା ସୁନୀଲ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ସେ ୨୦୧୪ରେ ୱର୍ଲିରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମାତୋଶ୍ରୀରୁ ଆଦେଶ ଆସିଲା, ସୁନୀଲ ସିନ୍ଦେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଷ୍ଟ ନକରି, ନିଜ ଜିତିଥିବା ସିଟ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ।

ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ୱର୍ଲିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ ଓ ଜିତି ବିଧାୟକ ହେଲେ। ୨୦୨୪ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସିଟ୍ ଛାଡିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିବସେନାର ପରମ୍ପରା ଓ ଠାକରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଟୁଟ ନିଷ୍ଠା ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟର ଚକ୍ର ଏମିତି ବୁଲିଲା ଯେ ଆଜି ସେ ‘ତ୍ୟାଗ’ କରିଥିବା ନେତା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବୈଠକରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ।

ଏମିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି; କଣ ସୁନୀଲ ସିନ୍ଦେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସୁନୀଲ ସିନ୍ଦେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ମିଳାନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି ତାହାହେଲେ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ବହୁତ ଗଭୀର ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ହୋଇଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଂକଟ?

ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସାଥ ଛାଡିବା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ବଡ଼ କାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି; ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଧାରଣ ବିଧାୟକ ଓ କାର‌୍ୟ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ‘ମାତୋଶ୍ରୀ’ର ଦ୍ୱାର ଯାହା କେବେ ଶିବସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା, ସେଠାରେ ଏକ ଖାସ ଘେରା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି।

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡିର ଢାଞ୍ଚାକୁ ପୂରା ହଲାଇ ଦେଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଦଳ ପାଖରେ ସାଂସଦ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଅପରେସନ ଟାଇଗର ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ପଡିଛି। ଶିବସେନା ପାଖରେ ୩ ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼…

Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି…

ଲାଲୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୨୦…

ଖୁସିଖବର ! ୧ ଜୁଲାଇରୁ ମାଗଣା ହୋଇଯିବ ଆଧାର ସହ…

1 of 17,349