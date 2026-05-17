ଚିତ୍ର ଥିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର…; ସତରେ କଣ ସମାଜରେ ଏମିତି ଘଟିପାରେ
ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ହେଲେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ
ମୁମ୍ବାଇ: ପୂରା ପରିବାରକୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ବୋଲି କଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଗଲେ କଣ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଦେଶ ମୁକୁଳିବାର ଶହେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି । କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁର କେତେ ଲୋକ । ମହିଳାଙ୍କ ଲୁଗା ଚିରିଲେ… ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି କାଟିଲେ… ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଲେ… । ଆଉ ପୂରା ଘଟଣାକୁ ମୋବାଇଲେ ରେକର୍ଡ କରି ଭାଇରାଲ କରିଦେଲ । ଏପରି ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟିଛି।
ଓହ୍ଲାସନଗର କ୍ୟାମ୍ପ-୩ ୱାଧରୀ ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉପରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ଗାଁର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ । ତେବେ କଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିଲା, ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ । ସିଏ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଉକ୍ତ ପରିବାର ଜଣେ ଯୁବକ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗାଁ କେତେକ ଲୋକ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ।
ଘରର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ବରଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତାପର ଦିନ ଉକ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ହେଲେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ଲୁଗା ଚିରି ଦେଇଥିଲେ । ଚୁଟି କାଟି ଦେଇଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ବେକରେ ଚପଲ ମାଳ ପକାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁଷାରୀ ଥିଲେ । ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗାଁର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘଟୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଓ କୁତ୍ସିତ । ହେଲେ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘଟଣାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକଡିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା । ଶେଷରେ ଉକ୍ତ ଭିଡିଓ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଭିଡିଓକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛି । ଏଥିସହ ନିଜ ଆଡୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ୨ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।