ହାଣିକି ମାରିଲା, ମାଟିରେ ପୋତିଲା ଶବ, ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ, JCB ପାଇଁ ଧରାପଡ଼ିଗଲା ସତ

ହାଣିକି ମାରିଲା, ମାଟିରେ ପୋତିଲା ଶବ, ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ, JCB ପାଇଁ ଧରାପଡ଼ିଗଲା ସତ
ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଯାଇଛି ଫେରାର।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ହତ୍ୟା କଲା ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା। ପୋଲିସକୁ ବୁଲାଉଥିଲା ଭୂଆଁ। ଏବେ ନିଜେ ଫେରାର। ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ ଏପଟ ସେପଟେ କଥା କହୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବେସହାର ହୋଇଯାଇଛି।
ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋଲିସ ଆଗରେ ପାଲଟିଥିଲା ନିର୍ମାୟ। ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଯାଇଛି ଫେରାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୱାର୍ଦ୍ଧାର ହିଙ୍ଗାନଘାଟରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ।
ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ନେଇଥିଲା ହତ୍ୟାର ରୂପ। ସ୍ୱାମୀ ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୃତଦେହକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା ପରେ ନିଜେ ହିଙ୍ଗାନଘାଟ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ହିଙ୍ଗାନଘାଟ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋହଲାଇଦେଇଛି।ହତ୍ୟା ଏବଂ ମୃତଦେହ ପୋତିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ହିଙ୍ଗାନଘାଟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି।
୨୦ ଦିନ ପୂର୍ବେ ହିଙ୍ଗାନଘାଟର ଇନ୍ଦିରା ୱାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ ସୁଭାଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୈଦ୍ୟ । ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ହିଙ୍ଗାନଘାଟ ପୋଲିସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବୈଦ୍ୟ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉ ନଥିଲେ।
ଯାହା ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧୁରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଯେ ଘର ପାଖରେ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏତେ ଗଭୀର ଗାତ କାହିଁକି ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ କିଏ ଏବଂ କିପରି ଗାତ ଫୁଲ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ତାହାର ମାଲିକଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଜେସିବି ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏହି ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଯେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଗାତ ଫୁଲ କରି ମାଟି ସମାନ କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଗାତ ଖୋଳାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷଙ୍କ ମାମୁକୁ ହେପାଜତରେ ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର୍ ଅଛି।