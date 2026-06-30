UBTକୁ ଲାଗିଲା ୪୨୦ ଝଟ୍କା; ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଦିତ୍ୟଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ
ଅହୀର ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରଙ୍କ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସଚିନ ଅହୀର ୟୁବିଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଅହୀର ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ ସଚିନ ଅହୀରଙ୍କ ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ଶିବସେନାର ବିଧାୟକ ଓ ବିଜେପିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର-୩’
ସଚିନ ଅହୀରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ଜୋର ଧରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର-୩’ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରୁଛି; ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ।
କିଏ ଏହି ସଚିନ ଅହୀର?
ସଚିନ ଅହୀର ମୁମ୍ବାଇର ଶିବଡ଼ୀ ଓ ୱର୍ଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ତିନିଥର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି)ର ବିଧାୟକ ରହି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏନସିପି ଛାଡ଼ି ତତ୍କାଳୀନ ଅବିଭାଜିତ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୨୦୧୯ ଓ ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ୱର୍ଲି ଆସନରେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଯାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ।
ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ସେନ୍ଧ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସଚିନ ଅହୀରଙ୍କୁ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି କରି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ୱର୍ଲି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ରଣନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ୱର୍ଲିରେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ଓ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଘେରିବାର ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ୱର୍ଲିରୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ସଚିନ ଅହୀରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି; ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ତେବେ ୨୦୨୯ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୱର୍ଲି ଆସନରେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଓ ସଚିନ ଅହୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ।
ସେପଟେ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଧାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳଭି ଏହାକୁ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦଳଭି ଦାବି କରିଛନ୍ତି; ମହାୟୁତିର ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର-୩’ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଉଦ୍ଧବ ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଧାୟକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ।